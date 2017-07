O Αμερικανός γκαρντ είναι απόφοιτος του Wyoming, δεν έγινε ποτέ draft, ενώ φέτος αγωνίστηκε στην Σάρατοφ.

Συγκεκριμένα μέτρησε κατά μέσο όρο 7,8 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Ντέιβιντ Πικ, έκανε λόγο για συμφωνία του παίκτη με την Αναντολού Εφές για τα δύο επόμενα χρόνια.

Anadolu Efes has signed Avtodor Saratov guard Josh Adams to deal till 2019, agent Rade Filipovic tells me.

— David Pick (@IAmDPick) 12 Ιουλίου 2017