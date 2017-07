Πρόκειται για μια σπουδαία κίνηση από τους Λέικερς η οποία θα «στοιχίσει» στο ετήσιο salary cap 18 εκατομμύρια δολάρια!

Ο Κάλντγουελ-Πόουπ μέτρησε τη φετινή σεζόν 13,8 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Να σημειωθεί ότι για τον παίκτη είχαν ενδιαφερθεί έντονα και οι Μπρούκλιν Νετς.

Kentavious Caldwell-Pope has agreed to a one-year, $18 million deal with the Lakers, sources tell ESPN.

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) 12 Ιουλίου 2017