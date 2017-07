Κοσμοσυρροή στο Σακραμέντο για να παρακολουθήσουν το Summer League από γιγαντοοθόνη! (pics)

Οι ιθύνοντες της ομάδας είχαν τοποθετήσει γιγαντοοθόνη στο «Golden 1 Center» και περίπου 10.000 φίλοι των Κινγκς έσπευσαν να παρακολουθήσουν το Summer League.

Συγκεκριμένα ήθελαν να δουν τους rookies απέναντι στους Λέικερς ωστόσο το Σακραμέντο γνώρισε την ήττα από την ομάδα του Λος Άντζελες.

There's no offseason for booing @Lakers fans pic.twitter.com/J9wR0AAyxH

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 11 Ιουλίου 2017