Λίγο μετά το τέλος του αγώνα και την εύκολη νίκη των Καβαλίερς, ο Νταν Γκίλμπερτ «ανέβασε» στο twitter τον πίνακα που έδειχνε το σκορ του αγώνα.

Το σχόλιο που συνόδευσε την φωτογραφία; Απλά... επικό!

«Οκέι, τώρα η σειρά είναι 4-2. Ας κάνουμε τους τελικούς σε best of 9»

Ok, series is 4-2. Let's make it best of 9... pic.twitter.com/tVpHqJT6qv

— Dan Gilbert (@cavsdan) 11 Ιουλίου 2017