Πιάνει και... μπάλες του μπέιζμπολ ο Εμπίντ! (pics & vids)

Ο σέντερ των Σίξερς βρέθηκε στο παιχνίδι του Μαϊάμι και παραλίγο να πιάσει τη μπάλα (ύστερα από κάποιο home run) στην εξέδρα!

Όπως θα δείτε στο βίντεο του ESPN (μάλλον) απέτυχε ωστόσο στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με δύο μπάλες, τις οποίες και «ανέβασε» στο twitter.

Μήπως έγινε κάποια άλλη στιγμή όταν δεν τον... πήρε η κάμερα;

Joel Embiid was out there trying to make plays in left field @JoelEmbiid pic.twitter.com/BytK02yjVZ

— The Fanatics View (@thefanaticsview) 11 Ιουλίου 2017