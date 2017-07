Στα... ρηχά ο Όγκαστ στη νίκη των Χιτ! (vid)

Ο Ζακ Όγκαστ δεν κατάφερε να συνεχίσει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο summer league, αφού σημείωσε 3 πόντους στην νίκη των Χιτ επί των Ουίζαρντς με 91-87.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού έμεινε στο παρκέ για 11 λεπτά, όμως ήταν ιδιαίτερα άστοχος.

Μέτρησε μόλις 3 πόντους με 1/3 δίποντα και 1/6 βολές, ενώ είχε 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Δείτε εδώ ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Οκάρο Ουάιτ.

Bam with the lob to Okaro! #HEATSummerLeague pic.twitter.com/tfVkZm1Xsq

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 10 Ιουλίου 2017