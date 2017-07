Συμφώνησαν με Λοβέρν οι Σπερς, χαμόγελα στον Ολυμπιακό (vid)

Ο 25άχρονος φόργουορντ-σέντερ (2μ.11) συμφώνησε με τους Σπερς που θα αποτελέσουν την τέταρτη ομάδα του στο ΝΒΑ μετά τους Νάγκετς (2015-16), Θάντερ (2016-17) και Μπουλς (2017), με τους οποίους μέτρησε 4.5 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ μ.ό. σε 20 συμμετοχές στη regular season και 4.7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 3 ματς στα playoffs.

Η συγκεκριμένη κίνηση επηρεάζει και την περίπτωση του Σέρβου σέντερ του Ολυμπιακού αφού τα «σπιρούνια» και ψηλό πήραν και χρήματα από το salary cup διέθεσαν. Με αυτή την κίνηση μειώθηκαν στο ελάχιστο οι πιθανότητες να φύγει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από τον Πειραιά.

O Λοβέρν άρχισε την καριέρα του στη Σαλόν κι εν συνεχεία αγωνίστηκε στις Βαλένθια, Παρτίζαν και Χίμκι πριν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι. Πλέον στο Σαν Αντόνιο θα βρει τον πρώην συμπαίκτη του στην Παρτίζαν, Νταβίς Μπέρτανς.

Free agent center Joffrey Lauvergne has agreed to a deal with the San Antonio Spurs, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 10 Ιουλίου 2017