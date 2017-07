Κλάμα! Ο Νοβίτσκι αυτοσαρκάζεται και εξηγεί πώς θα... τρέχει του χρόνου μαζί με τον Κάρτερ! (vid)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Συγκεκριμένα το whistle sports είχε ετοιμάσει ένα φοβερό βίντεο, δείχνοντας τους Νοβίτσκι και Κάρτερ να τρέχουν όπως οι... ηλικιωμένοι!

Ο Γερμανός σταρ δεν έκρυψε τον... ενθουσιασμό του γι' αυτό το βίντεο, το οποίο και έκανε αμέσως retweet!

Δείτε και εσείς!

Preview of Dirk and and Vince running down the court next season pic.twitter.com/DAFW1j9xGe

— Whistle Sports (@WhistleSports) 7 Ιουλίου 2017