Ο «Μίδας» Χάρντεν στο δρόμο που χάραξαν οι Κόμπι-Γκαρνέτ! (pic)

Οι Ρόκετς τίναξαν την μπάνκα στον αέρα με το συμβόλαιο που έδωσαν στον Τζέιμς Χάρντεν το οποίο θα του επιτρέψει να βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 228 εκατ. δολάρια μέχρι το 2023.

Αν ο «μούσιας» εξαντλησει το συμβόλαιο του με τις ρουκέτες, οι συνολικές αποδοχές στην καριέρα του στο NBA θα φτάσουν τα 318 εκατ. δολάρια.

Αυτό σημαίνει πως θα βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας πίσω από τους Κόμπι Μπράιαντ και Κέβιν Γκαρνέτ.

Μένει να δούμε αν θα αντέξει για μια εξαετία ακόμα στην ομάδα του Μάικ Ντ'Αντόνι.

James Harden will have made a proj $318M when his new deal expires. Only Kevin Garnett and Kobe Bryant have made more in an NBA career.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 9 Ιουλίου 2017