Φοβερό τρολάρισμα στον Μπολ και τα παπούτσια του! (pic)

Η παίκτρια των Ουάσινγκτον Μιστίκς, Έλενα Ντελ Ντον παρακολούθησε το πρώτο ματς του Λόνζο Μπολ στο summer league, στο οποίο ο νέος σταρ των Λέικερς δεν έκανε την καλύτερη του εμφάνιση..

Η Ντελέ Ντον η οποία ήταν χρυσή ολυμπιονίκης πέρυσι στο Ρίο με τις ΗΠΑ και παίζει στο WNBA δεν άφησε ασχολίαστη την κακή απόδοση του και εστίασε στα πανάκριβα παπούτσια του που αξίζουν 495 δολάρια.

«Πόσο υπέροχο θα ήταν αν... ξεφούσκωναν τα παπούτσια του Μπολ στο πρώτο του παιχνίδι. Θα έπρεπε να φοράει NIKΕ», σχολίασε στο twitter.

How great would it be if @ZO2_ blew out his shoe in his first summer league game? should have gone with @Nike

