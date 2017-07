Ο βετεράνος γκαρντ/φόργουορντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς ξεσάλωσε με το snapchat, θέλοντας να πειράξει τους Στεφ Κάρι και Αντρέ Ιγκουοντάλα που στέρησαν από τον ίδιος και την ομάδα του το πρωτάθλημα.

Απολαύστε τους!

Richard Jefferson Snapchat at Kent Bazemore's wedding was Lit and hilarious #Cavs #Mavs #Hawks #Warriors #NBA #Bulls pic.twitter.com/sv11BzZbsY

— deх (вall dnт lιe)❄ (@balldntlie) 9 Ιουλίου 2017