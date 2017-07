Κράτησε και Τζέρελς ο Κατσικάρης (pic & vid)

Ο Φώτης Κατσικάρης δεν ήθελε να «χαλάσει» τον κορμό της ομάδας και γι' αυτόν τον λόγο κράτησε όλους σχεδόν τους παίκτες που οδήγησαν την Χάποελ στην κατάκτηση του τίτλου.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Χάποελ,ο Τζέρελς θα παραμείνει στην ομάδα γι' άλλα δύο χρόνια.

We are very excited that all @EuroCup & @WinnerLeague first team selection @CurtisJerrells0 will wear red the for the next two seasons pic.twitter.com/XlNIO08Hlu

— Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) 8 Ιουλίου 2017