Τόσο στο Summer League του Ορλάντο, όσο και στο Summer League του Λας Βέγκας, έχει κλέψει την παράσταση και αποτελεί τον καλύτερο παίκτη των Σέλτικς.

Απέναντι στους Λέικερς, ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 27 πόντους, 11 ριμπάουντ, 1 τάπα και μόλις ένα λάθος.

Δείτε τα κατορθώματά του

.@jaytatum0 posts 27 points & 11 rebounds as the @celtics grab a 86-81 win over the Lakers. #NBASummer pic.twitter.com/obyiDQJ6HC

— NBA TV (@NBATV) 9 Ιουλίου 2017