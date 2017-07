Επικός Εμπίντ για τον τραυματισμό του Φουλτζ: «Όχι, μην μας το κάνεις αυτό!» (pics & vid)

Τα δύο τελευταία χρόνια οι Φιλαδέλφεια 76ers έχουν... ταλαιπωρηθεί και με το παραπάνω με τους τραυματισμούς των Εμπίντ και Σίμονς και μόλις είδε ο ταλαντούχος σέντερ τον Μαρκέλ Φουλτζ να αποχωρεί από το ματς, έγραψε στο twitter.

«Ω, όχι, όχι, όχι... Μην μας το κάνει αυτό...»

Δείτε το χαρακτηριστικό post...

Oh no no no.. don't do this to us

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 9 Ιουλίου 2017