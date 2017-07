Τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στο camp του γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ζήτησαν ένα καλάθι από το κέντρο.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ όχι μόνο τους έκανε το χατίρι, αλλά ευστόχησε αμέσως προξενώντας χαμό.

Τα παιδιά τον ευχαρίστησαν φωνάζοντας ρυθμικά «MVP, MVP».

Russell Westbrook's campers wanted a half-court shot. They got one.

"MVP! MVP!" (via @SamGannon87) pic.twitter.com/FOCOQftl1i

— Sports Illustrated (@SInow) 8 Ιουλίου 2017