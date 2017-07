Ρόκετς και Χάρντεν πέτυχαν τη μεγαλύτερη επέκταση συμβολαίου όλων των εποχών

Μόλις πέρασε υπέγραψε ο «μούσιας» νέο τετραετές συμβόλαιο με τους Ρόκετς, αλλά η συνεργασία τους επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο.

Ο Τζέιμς Χάρντεν μετά από διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Χιούστον αποφάσισαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2023 (ισχύει από 2019) αντί του ποσού των 228.000.000 δολαρίων!

Το ποσό είναι μυθικό και σίγουρα έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε ανάλογη περίπτωση στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Χάρντεν ανέφερε μετά την ανακοίνωση, «Το Χιούστον είναι το σπίτι μου. Ο ιδιοκτήτης είναι απόλυτα αφοσιωμένος στο να νικάμε και εγώ μαζί με τους συμπαίκτες μου θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διεκδικήσουμε τον τίτλο».

OFFICIAL: Rockets Owner Leslie Alexander announced the team has signed @JHarden13 to a 4-year contract extension. https://t.co/KRAX5FsPDX pic.twitter.com/o0KRTcEsvT

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 8 Ιουλίου 2017