Το έβαλε από το κέντρο ο κόουτς Ντάνι Μάνινγκ (vid)

Κάποτε ήταν από τα καλύτερα φόργουορντ του ΝΒΑ. Πλέον ο Ντάνι Μάνινγκ είναι προπονητής του Wake Forest και της εθνικής Νέων των ΗΠΑ.

Στη σημερινή προπόνηση των Αμερικανών οι προπονητές έβαλαν στοίχημα με τους παίκτες σε σουτ από το κέντρο.

Ο Μάνινγκ ευστόχησε προκαλώντας απογοήτευση στους παίκτες του.

.#USABMU19 Half Court Challenge: USA Coaches , USA Players - @CoachDManning turn to drain the half court winner-underhand no less! pic.twitter.com/bZ1dEDXOa8

— USA Basketball (@usabasketball) 8 Ιουλίου 2017