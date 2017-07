Ανακοίνωσε Αντίποφ η Λοκομοτίβ (pic)

Παίκτης της Λοκομοτίβ θα είναι πλέον ο Πάβελ Αντίποφ.

Ο 25χρονος φόργουορντ ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του Κουμπάν, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Την φετινή σεζόν ο Ρώσος ψηλός αγωνίστηκε στην Ούνικς Καζάν, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 5.9 πόντους και 3.1 ριμπάουντ σε 28 ματς στην VTB League και 5.7 πόντους και 2 ριμπάουντ, επίσης σε 28 αγώνες, στην Euroleague.

Loko inked forward Pavel Antipov who arrived from @unicsbasket. Lokonation meet the newcomer! #TransferNews @EuroCup @VTBUL pic.twitter.com/7V67pXMdpU

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 8 Ιουλίου 2017