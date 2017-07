Ο τύπος που μιμείται τον ΛεΜπρόν «ξαναχτύπησε»! (vid)

Ο «DaKidGowie», όπως έχει το όνομά του στα social media, είχε δημιουργήσει ένα φοβερό βίντεο πριν από λίγο καιρό, στο οποίο είχε μιμηθεί με απόλυτη ακρίβεια τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, για το «LeBronJamesChallenge» που είχε αρχίσει στο twitter.

Το κοινό, όμως, φαίνεται πως του ζήτησε κι άλλο κι αυτός δεν χάλασε χατίρι.

Έφτιαξε ένα καινούριο βίντεο και ζήτησε συγγνώμη από τον «Βασιλιά», λέγοντάς του: «Μη με μισήσεις»!

Απολαύστε τον!

My supporters won't let me live the #LeBronJamesChallenge down. They begged me for another, so here you go! @KingJames, don't hate me! pic.twitter.com/nMNKyLUPmU

— Grown Azz Kid (@DaKidGowie) 5 Ιουλίου 2017