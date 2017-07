Ξέρουν και τα... πιτσιρίκια να μοιράζουν ωραίες ασίστ!

Μια φοβερή πάσα έδωσε ο Ντε Άαρον Φοξ των Κινγκς στον συμπαίκτη του, στο ματς με τους Σανς, και θύμισε κάτι από Μίλος Τεόντοσιτς!

Βέβαια, ο 19χρονος εντυπωσίασε με την όλη του εμφάνιση, καθώς μέτρησε 18 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα και 1 τάπα, σε 26 λεπτά.

Like he has an extra set of eyes pic.twitter.com/aHRNjd6McY

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 8 Ιουλίου 2017