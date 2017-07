Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τους Σανς, ο Μάικ Τζέιμς φόρεσε την φανέλα τους για το Summer League του Λας Βέγκας κι εντυπωσίασε.

Δείτε το φοβερό κάρφωμά του, στην νίκη των «ήλιων» επί των Κινγκς του Παπαγιάννη

Mike James is vicious at the rim! #SummerSuns pic.twitter.com/doHl58ybG7

— Phoenix Suns (@Suns) 8 Ιουλίου 2017