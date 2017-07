Η Euroleague της νέας σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 12 Οκτωβρίου και ο Άαρον Τζάκσον έκανε ένα ολίγον τι ειρωνικό σχόλιο στο twitter.

«Ω η Euroleague αρχίζει στις 12 Οκτωβρίου. Προπονητές: "Ας καλέσουμε τους παίκτες για προετοιμασία στις 19 Αυγούστου"», έγραψε ο πρώην γκαρντ της ΤΣΣΚΑ και νυν των Beijing Ducks.

Oh euroleague starts oct 12.. coaches: "let's have the players come to camp August 19th"

— King Ragnar (@AaronfingJ) 7 Ιουλίου 2017