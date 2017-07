Αποχαιρέτησαν Πλάμλι οι Νικς (pic)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Τίτλοι τέλους «έπεσαν» στην συνεργασία του Μάρσαλ Πλάμλι με τους Νικς.

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Νέας Υόρκης, ο 24χρονος σέντερ είναι πια παρελθόν από την ομάδα.

Οι Νικς είχαν υπογράψει τον Πλάμλι τον Ιούλιο του 2016, που δεν είχε επιλεγεί στο τότε draft, και είχε κατά μέσο όρο 1.9 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 8.1 λεπτά, σε 21 ματς. Ακόμη, είχε δοθεί δανεικός στους Westchester Knicks στην D-League, όπου και μέτρησε 12.3 πόντους και 9.1 ριμπάουντ, σε 15 αγώνες.

July 7, 2017 – The New York Knickerbockers announced today that the team has waived center Marshall Plumlee. pic.twitter.com/RH1EFtmfD8

— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) 7 Ιουλίου 2017