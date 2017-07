Ο Παπαγιάννης έχασε κιλά και είναι έτοιμος για μια καλύτερη σεζόν! (vid)

Ο Έλληνας σέντερ παρουσιάστηκε εμφανώς αδυνατισμένος, κάτι που είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του.

«Όταν τελείωσε η σεζόν είχα έξι περισσότερα κιλά και είμαι λίγο πιο γρήγορος τώρα. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος ενόψει της νέας σεζόν... Έχω θέσει προσωπικούς στόχους για τον εαυτό μου προκειμένου να βοηθησω την ομάδα μου να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Παπαγιάννης.

.@G_P_06 talks about Harry Giles, cutting weight & more following Day 4 of Summer League Mini-Camp pic.twitter.com/jdgLGNyTb3

