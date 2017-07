Συμφώνησε με Νικς ο Χάρνταγουεϊ, αναμένεται απάντηση από τους Χοκς! (pic)

Συγκεκριμένα, ο γιος του άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ, υπέγραψε για τέσσερα χρόνια με τους Νικς έναντι 71 εκατομμυρίων δολαρίων!

Όμως, από τη στιγμή που είναι restricted free agent, οι Ατλάντα Χοκς μπορούν να «ματσάρουν» την προσφορά εντός 48 ωρών και να τον κρατήσουν στην ομάδα.

Να σημειωθεί ότι οι Νικς ήταν εκείνοι που τον είχαν επιλέξει στο νούμερο 24 του draft το 2013 αλλά τον είχαν ανταλλάξει με τους Χοκς δύο χρόνια αργότερα για το νούμερο 19 του draft, όπου επιλέχθηκε ο Τζέριαν Γκραντ.

Πέρυσι ο Χάρνταγουεϊ είχε 14,5 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Story with @Ianbegley: Restricted free agent Tim Hardaway Jr., has signed a 4-year, $71M offer sheet with New York.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιουλίου 2017