Η συμφωνία του «Big Vince» με τους «Βασιλιάδες» ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του ESPN.

Να σημειωθεί ότι οι Κινγκς έχουν κάνει ήδη προσεγμένες κινήσεις προσθέτοντας εμπειρία στο ρόστερ τους, όπως με την απόκτηση των Τζορτζ Χιλ και Ζακ Ράντολφ.

Free agent Vince Carter has agreed to a one-year, $8M deal with Sacramento, agents Kurt Schoeppler and Jim Tanner tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιουλίου 2017