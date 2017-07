Η συμφωνία κάνει λόγο για δύο χρόνια ωστόσο το επόμενο καλοκαίρι θα έχει την οψιόν με το μέρος του.

Σύμφωνα με το ESPN και τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Γκέι θα λάβει 17 εκατομμύρια δολάρια!

Sources: Rudy Gay's deal with the Spurs: two-years, $17M-plus with a player option.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιουλίου 2017