«Ο πιο ακριβοπληρωμένος rookie στο ΝΒΑ ο Μπογκντάνοβιτς» (pics)

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, οι Κινγκς είναι η επικρατέστερη ομάδα για να συνεχίσει ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς την καριέρα του.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Πικ, η ομάδα του Σακραμέντο θα καλύψει πλήρως την ρήτρα του στην Φενέρ, ενώ έχει συμφωνήσει ήδη με τον Σέρβο γκαρντ για τρία χρόνια και 27 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος rookie που έχει υπάρξει ποτέ στο ΝΒΑ!

