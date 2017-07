Αυτά θα μας λείψουν από τον Μίλος! (vids)

Για πολλούς, ο Μίλος Τεόντοσιτς είναι ένας εκ των τελευταίων βιρτουόζων. Για τον Adrian Wojnarowski‏, ο οποίος έκανε την αποκάλυψη για τη συμφωνία του Σέρβου γκαρντ με τους Κλίπερς, είναι «ένας από τους πιο συναρπαστικούς πλέι μέικερ στον κόσμο, για τον οποίον οι μπασκετικοί... junkies περίμεναν πολύ καιρό να κάνει το βήμα στο ΝΒΑ»!

Teodosic is one of most exciting playmakers in world and basketball junkies have long awaited his move to the NBA. https://t.co/O6UwCpC81k

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 Ιουλίου 2017