Ντιλέινι: «Δεν σκοπεύω να γυρίσω στην Ευρώπη» (pics)

Ο Ντιλέινι εξαργύρωσε την εξαιρετική χρονιά με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα υπογράφοντας συμβόλαιο με τους Χοκς. Μάλιστα ο Αμερικανός γκαρντ έχει λαμβάνειν 2.5 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν 2017-18 και ξεκαθάρισε πως δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στην Ευρώπη! Τουλάχιστον άμεσα...

«Με κολακεύει η αγάπη των Ευρωπαίων φιλάθλων. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια ιστορία σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής μου όμως δεν είμαι free agent... (ακόμα)! Δεν έχω σκοπό να γυρίσω στην Ευρώπη. Υπάρχουν προτάσεις όμως έχω μεγαλύτερους στόχους. Ίσως στο μέλλον» ήταν το μήνυμα του Ντιλέινι στο Twitter.

Im flattered by all the luv from the European fans and not sure if it's a story out about me coming back but I'm not a free agent.... (yet)

— malcolm delaney (@foe23) 6 Ιουλίου 2017