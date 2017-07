Δουλεύει σκληρά για την επιστροφή του ο Εμπίντ! (vid)

Όπως φαίνεται ο Εμπίντ άφησε στην άκρη για λίγο τους καυγάδες με τον Μπολ και αποφάσισε να δουλέψει σκληρά πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις για να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος την νέα απαιτητική σεζόν με τους Σίξερς.

Ιδιαιτέρα, σε βίντεο που ανέβασε, δείχνει ότι δουλεύει στο σουτ από μέση απόσταση.

People better watch out for @JoelEmbiid...that jumper is looking clean. ( @Cbrickley603) pic.twitter.com/9xbSigjJSy

— Oliver Maroney (@OMaroneyNBA) 6 Ιουλίου 2017