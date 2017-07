Όταν ο Γιανγκ... έκραζε τους οπαδούς των Ουόριορς! (pic)

Ο 32άχρονος γκαρντ συμφώνησε με τους «Πολεμιστές» για συμβόλαιο ενός έτους έναντι 5.2 εκατομμυρίων δολαρίων όμως η Bleacher Report θυμήθηκε την... άτυχη στιγμή του Γιανγκ, όταν έκραζε τους οπαδούς της νυν ομάδας του!

«Σιχαίνομαι τους οπαδούς των "Ουόριορς 2016". Δεν ξέρουν τίποτα σχετικά με το μπάσκετ» ανέφερε ο Γιανγκ σε περσινό tweet του! Σίγουρα θα έχει μετανιώσει για εκείνο το «τιτίβισμά» του.

I hate 2016 GS fans ... They dnt know nothing about basketball

— Nick Young (@NickSwagyPYoung) 11 Ιουνίου 2016