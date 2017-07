Ο Μάικ Τζέιμς «εν δράσει» με την φανέλα των Σανς (vid)

Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού αποφάσισε να αφήσει την Ευρώπη και να επαναπατριστεί για τους Σανς.

Ο «μαγικός» κόσμος του ΝΒΑ μόνο φιλόξενος δεν είναι αν δεν δουλέψεις σκληρά και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Μάικ Τζέιμς.

Οι Σανς ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το Summer League του Λας Βέγκας και ο Τζέιμς προσπαθεί να δώσει τον καλύτερο του εαυτό και να διασκεδάσει.

The first practice for your #SummerSuns kicked off this morning as the team preps for the @NBA Summer League in Las Vegas. pic.twitter.com/TUL7e65jMe

— Phoenix Suns (@Suns) 4 Ιουλίου 2017