Ευστόχησε αλά... ΛεΜπρόν από τη μία μπασκέτα στην άλλη ο Σίμονς! (vids)

Σε μια από τις καθημερινές ατομικές του προπονήσεις στα γήπεδα των 76ers επιχείρησε να σκοράρει από τη μία μπασκέτα στην άλλη!

Και τα κατάφερε! Μάλιστα θύμισε το αντίστοιχο σουτ του ΛεΜπρόν Τζέιμς κατά τη διάρκεια μίας προπόνησης των Καβαλίερς στο περιθώριο των τελικών με τους Ουόριορς.

Δείτε το σουτ που «ανέβασε» ο ίδιος στο Instagram...

...και θυμηθείτε και του ΛεΜπρόν πριν από μερικές εβδομάδες

This is how light the first half was for the Cavs: pic.twitter.com/DlnhSR8lza

— Bleacher Report (@BleacherReport) 18 Μαΐου 2017