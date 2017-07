Έχοντας αγωνιστεί μαζί στην Λοκομοτίβ Κούμπαν, ο Κένι Γκέιμπριελ χάρηκε και με το παραπάνω την επιστροφή του Ίαν Βουγιούκα στον Παναθηναϊκό και τον καλωσόρισε με μήνυμά του στο twitter. Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έκρυψε την ανυπομονησία να δει τον... αδερφό του όπως τον αποκάλεσε τον επόμενο μήνα που θα αρχίσει και η προετοιμασία των πρωταθλητών.

#WelcomeBack !! See you next month bro!! https://t.co/n9YYO3gNF7

— Kenny Gabriel (@DaBoyKG22) July 4, 2017