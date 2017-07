«Ο Παναθηναϊκός δίνει δανεικό τον Χαραλαμπόπουλο»

Από την στιγμή που ούτε και φέτος πήρε τις ευκαιρίες που χρειάζεται για να αλλάξει επίπεδο, στον Παναθηναϊκό σκέφτονταν σοβαρά την πιθανότητα του δανεισμού για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Κάτι που αν βγει αληθινό το... τιτίβισμα του γνωστού δημοσιογράφου Ντέιβιντ Πικ έχει πλέον πάρει τον δρόμο του, καθώς υπάρχει συμφωνία για δανεισμό, χωρίς όμως να αναφέρει σε ποια ομάδα θα δοθεί: «Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε να δανείσει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο» ήταν το τιτίβισμα του Πικ και μένει να δούμε αν όντως υπάρξει ο δανεισμός και φυσικά σε ποια ομάδα.

Source tells me Panathinaikos agreed to loan star teen Vasilis Charalampopoulos out of Athens for the 2017-18 season.

— David Pick (@IAmDPick) July 4, 2017