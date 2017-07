Χάινς: «Λείπω 5 χρόνια από την Ελλάδα, αλλά η αγάπη παραμένει» (pics)

Ο Αμερικανός σέντερ της ΤΣΣΚΑ βρέθηκε στη Σύρο για το LG Aegeanball και πραγματικά συγκέντρωσε την προσοχή όλων.

Ο Κάιλ Χάινς από τότε που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, κάτι που φάνηκε και στη Σύρο.

Ο Χάινς στο twitter έγραψε, «Λείπω σχεδόν 5 χρόνια από την Ελλάδα, αλλά η αγάπη και η στήριξη που λαμβάνω είναι απίστευτη».

It's been almost five years since I've last played in Greece and too see all the support and love from all the fans was incredible for me.

— Kyle Hines (@SirHines) 4 Ιουλίου 2017