Ο Τζέιμς ευχαρίστησε συναδέλφους και φιλάθλους (pic)

Οι Σανς θα είναι ο επόμενος σταθμός του Αμερικανού γκαρντ ο οποίος θέλησε να ευχαριστήσει τους συναδέλφους τους και τους Ευρωπαίους φιλάθλους για την αγάπη που του έδειξαν τα χρόνια που αγωνίστηκε στη συγκεκριμένη ήπειρο.

Ο Μάικ Τζέιμς έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα μέσω του αγαπημένου του twitter...

The love I've received from my peers around Europe and the fans is incredible. Thank you again.

— Michael James (@TheNatural_05) 4 Ιουλίου 2017