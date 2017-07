Στο ραντάρ των Τίμπεργουλβς ο Νικ Γιανγκ! (pic)

Σύμφωνα με τους «Los Angeles Daily News» ο Νικ Γιανγκ έχει μπει για τα καλά στο ραντάρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς!

Μετά την απόκτηση των Τζίμι Μπάτλερ, Τζεφ Τιγκ η ομάδα της Μινεσότα ετοιμάζεται να «φουλάρει» και για περαιτέρω ενίσχυση της περιφέρειας με τον «Swaggy P» να αποτελεί τον επόμενο στόχο.

Βέβαια δεν είναι και η μοναδική ομάδα που τον θέλει στο ρόστερ της, αφού έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και οι Πέλικανς, Ουόριορς και Θάντερ.

Add the Minnesota Timberwolves as another team that's interested in Nick Young. Young also has interest from Warriors, Thunder & Pelicans

— Mark Medina (@MarkG_Medina) 3 Ιουλίου 2017