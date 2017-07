Ανανεώνει ο Ντουράντ στους Ουόριορς!

Βέβαια τα χρήματα που θα εισπράξει είναι λιγότερα από αυτά που θα μπορούσε να πάρει.

Και αυτό κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, αφού θέλει να αφήσει χώρο στο salary cap της ομάδας προκειμένου να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ της.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στις ΗΠΑ, το συμβόλαιο θα ανέρχεται στα 53 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο, ενώ το επόμενο καλοκαίρι θα έχει την οψιόν με το μέρος τους.

Αν θέλει ή δεν θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

ESPN Sources: Kevin Durant to agree to a two-year, approximately $53 million deal to re-sign with Golden State. https://t.co/ztNIkRyftF

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 3 Ιουλίου 2017