Ο rookie των Σίξερς είχε 17 πόντους στην ήττα από τους Σέλτικς με 89-88 ωστόσο αυτό δεν απασχόλησε τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο MVP των τελικών στάθηκε περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο σουτάρει αποθεώνοντας τον παίκτη:

«Πιθανόν να μην καταλαβαίνετε τι εννοώ αν δεν έχετε παίξει στα αλήθεια».

Fultz got some with him. The hesi pull-up jimbo was smooth. Probably don't understand what I just said if u don't REALLY hoop

— Kevin Durant (@KDTrey5) 4 Ιουλίου 2017