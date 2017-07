Έχοντας βρεθεί στο νούμερο 3 του draft, είναι λογικό οι απαιτήσεις από τον Τζέισον Τέιτουμ θα είναι μεγάλες. Το αν θα τα καταφέρει ο νεαρός θα φανεί, ωστόσο αυτό που έχει αρχίσει να φαίνεται είναι το ότι θα μας προσφέρει πλούσιο θέαμα, όπως έκανε και στο ματς με τους Σίξερς στο Summer League, κάνοντας ένα εμφατικό κάρφωμα.

Boston @Celtics rook @jaytatum0 rocks the rim at the @UtahJazzSL! #NBASummer #PhantomCam pic.twitter.com/kTbsPThqhS

— NBA Draft (@NBADraft) July 4, 2017