Ο 30άχρονος Αμερικανός φόργουορντ-σέντερ (2μ.08) αγωνίστηκε στην Ενισέι και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν. Φέτος μέτρησε 16.2 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1.4 κλεψίματα σε 13 συμμετοχές στο FIBA Europe Cup ενώ έπαιξε στο Μαρούσι πριν από πέντε χρόνια.

OFFICIAL NOW: Loko signed two-year agreement with big man @Frank_Wriz15. Welcome to #lokofamily Frank! pic.twitter.com/gSWcvTIRvD

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 3 Ιουλίου 2017