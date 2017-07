Ο Μάικ Τζέιμς συνηθίζει να μοιράζεται τους προβληματισμούς του στο twitter και το ίδιο έπραξε για ακόμα μια φορά.

Ο 26χρονος γκαρντ φαίνεται πως... υποφέρει από τις υψηλές θερμοκρασίες και σχολίασε: «Κάνει ζέστη και δεν έχω άλλες λέξεις στο λεξιλόγιό μου για να περιγράψω την θερμοκρασία».

It's hot I don't have more words in my vocabulary to describe the temperature

— Michael James (@TheNatural_05) 3 Ιουλίου 2017