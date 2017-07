Ψάχνει την επιστροφή στο ΝΒΑ ο Φρίλαντ (pic)

O Φρίλαντ έλυσε τη συνεργασία του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έπειτα από μια διετία γεμάτη τραυματισμούς. Όπως, άλλωστε, παραδέχτηκε και ο ίδιος στις αποχαιρετιστήριες δηλώσεις του, «ήταν δύο δύσκολα χρόνια για μένα λόγω των τραυματισμών μου, αλλά όλη η ομάδα ήταν δίπλα μου». Ο 30άχρονος φόργουορντ-σέντερ αγωνίστηκε φέτος μόλις σε 12 ματς στην EuroLeague έχοντας 6.8 πόντους και 4.4 ριμπάουντ μ.ό. και πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του στο ΝΒΑ, εκεί όπου φόρεσε τη φανέλα των Μπλέιζερς την περίοδο 2012-15.

Sources: After two years in Euroleague, former Portland big-man Joel Freeland has engaged in talks with teams to pursue an NBA comeback.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 3 Ιουλίου 2017