Στην Ρουμανία συνεχίζει ο Λιάπης! (pics)

Όπως εξήγησε και ο ατζέντης του, Χρήστος Λαζάρου στο twitter, ένας από τους λόγους που επέλεξε τη συγκεκριμένη ομάδα ήταν και η παρουσία του Έλληνα τεχνικού Γιάννη Τσιρογιάννη, ο οποίος θα του δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στην ομάδα.

Michalis Liapis, member of all youth @HellenicBF NTs, moves from @Kolossos_Rhodes to Romanian Club Politehnica Iasi ! @TangramSports pic.twitter.com/4JQ6xHlXdP

— Christos Lazarou (@ChristosLazarou) 3 Ιουλίου 2017