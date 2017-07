O GM των Νικς βλέπει τον Καρμέλο να προπονείται στις 2 τα ξημερώματα και γελάει (vids)

Virtual Sports, με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα (21+)!

Ο λόγος για τον Στιβ Μιλς, ο οποίος την ώρα που βρισκόταν στο Summer League του Ορλάντο έβλεπε ένα βίντεο στο κινητό του με τον Καρμέλο Άντονι να προπονείται ατομικά.

Αντί για θαυμασμό, προτίμησε να χαμογελάσει με... νόημα και σίγουρα όχι με καλή πρόθεση.

Δείτε και βγάλτε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα...

New York execs (including GM Steve Mills) laughing at Melo's workout video is some real s*** to see. (h/t @NYKRealTalk) pic.twitter.com/jcm46Md9uF

— Adam Joseph (@AdamJosephSport) 2 Ιουλίου 2017