Επιστρατεύουν όλες τους τις δυνάμεις για Χέιγουορντ στην Βοστώνη! (pics & vid)

Ο Γκόρντον Χέιγουορντ είναι ένα από τα «καυτά» ονόματα της free agent του ΝΒΑ και σήμερα (02/07) είχε συνάντηση με τους Σέλτικς για να συζητήσουν.

Ωστόσο, τόσο οι κάτοικοι της Βοστώνης, όσο και η ομάδα, επιστράτευσαν όλες τους τις... δυνάμεις για να δελεάσουν τον 27χρονο φόργουορντ.

Τι έκαναν; Καταρχάς έβαλαν αφίσες στην πόλη που τον καλωσόρισαν, ενώ σε γιγαντοοθόνη έπαιζε βίντεο με τα κατορθώματά του.

Επίσης, μέχρι και ο Αζάια Τόμας επέστρεψε στην Βοστώνη, για βρεθεί στο meeting της ομάδας με τον παίκτη, λέγοντας «Επέστρεψα, γιατί νιώθω ότι κάτι άφησα».

@StoolGreenie @SherrodbCSN @AdamHimmelsbach here is some of the video the Celtics are showing to Hayward at Fenway right now pic.twitter.com/nT6br6O4IJ

— Stephen (@Parziale_Here) 2 Ιουλίου 2017