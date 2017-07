Κάτοικος Τορόντο θα παραμείνει ο Σερζ Ιμπάκα.

Ο 27χρονος φόργουορντ επέκτεινε την συνεργασία του με τους Ράπτορς για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως έγινε γνωστό από την άλλη μεριά του Ατλαντικού.

Οι συνολικές του απολαβές, μάλιστα, θα φτάσουν τα 65 εκατομμύρια δολάρια.

Source: Free agent forward Serge Ibaka has reached deal on three-year, $65M contract to stay with the Toronto... https://t.co/ATpQCWXQ36

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Ιουλίου 2017