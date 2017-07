Τα λένε με Γκαλινάρι - Γκέι οι Κλίπερς (pics)

Τον παίκτη που θα καλύψει την θέση του σμολ φόργουορντ ψάχνει η ομάδα του Λος Άντζελες.

Έτσι, οι Κλίπερς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συναντηθούν με τους Ντανίλο Γκαλινάρι και Ρούντι Γκέι. Μάλιστα, ο 30χρονος αθλητής των Κινγκς είχε συνάντηση και με τους Θάντερ.

Sources: Rudy Gay is leaving OKC visit today, sides still searching for financial path to deal. Sign and trade with Kings remains difficult.

Gay is still part of the Clippers focus, too. Clippers plan to meet with Danilo Gallinari and Gay over next two days. https://t.co/1FuIErBlVh

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Ιουλίου 2017